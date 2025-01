Früher Vertrauter von Niki Lauda, jetzt KTM-Chef

Das Sakko im dunkelblauen Jeanslook, eine braune Aktentasche in der Hand, der Blick hoch konzentriert: So betrat Gottfried Neumeister am Freitag in der Früh das Landesgericht in Ried im Innkreis – diesmal über den Haupteingang, weil die Gerichtsverantwortlichen auf einen eigenen KTM-Eingang verzichtet hatten. Der Andrang der Gläubiger in der Mega-Insolvenz fiel bislang doch weit weniger groß aus als gedacht.