Die SPÖ dominiert Linz, die FPÖ das Bierzelt

Schauplatz Linzer Innenstadt, Aufmarsch der SPÖ zum 1. Mai: Die Größe der einzelnen Gruppen zeigt ganz klar, wie die Machtverhältnisse in der SPÖ geteilt sind: Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl führte gestern, Donnerstag, in Linz die meisten Genossen an, die am Tag der Arbeit ein starkes Zeichen setzten. Es waren knapp 10.000 Menschen, die an der Kundgebung zum 1. Mai teilnahmen. Dass so viele gekommen sind, lag einerseits am schönen Wetter, aber auch daran, Geschlossenheit zu demonstrieren. Immerhin stehen in der oberösterreichischen Sozialdemokratie große Umwälzungen an.