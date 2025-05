Linden fallen, kommt ein „bemalter“ Kreisverkehr?

Am Kapuzinerberg in Ried ist wieder sehr viel los. Für drei uralte Bäume hob das Land den Naturdenkmalschutz auf. Diskutiert wird aber auch über eine Lösung gegen das Stauchaos. Eine Variantenstudie wurde in Auftrag gegeben. Es stehen viele Möglichkeiten der Kreisverkehrgestaltung im Raum.