Biker bei Unfall in Kreisverkehr schwer verletzt

Ein 68-Jähriger aus Adlwang überholte mit seinem Motorrad am 27. April 2025 gegen 14 Uhr auf der Großraminger Landesstraße aus Maria Neustift kommend in Fahrtrichtung Großraming einenTraktor. Kurz nach dem Überholvorgang geriet er ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug es das Motorrad samt Lenker. Trotz Sturzhelm erlitt der Biker schwere Kopfverletzungen und musste von den Ersthelfern reanimiert werden. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit dem C15 ins UKH Linz geflogen. Nun wurde bekannt, dass er zwei Tage später, am 29. April 2025 an seinen schweren Verletzungen verstorben ist.