Leidenschaftliche Baumdiebe und ihre Gegenspieler

Geschmückte Holzstämme ziehen die Landjugend-Crew aus Wolfern jedes Jahr magisch an. Bekannt wurden die 20 Burschen und Frauen durch einen Zwischenfall im Vorjahr in Steyr. Um so einen „Zwischenfall“ zu vermeiden, bewachte die Pfarrjugend in St. Magdalena/Linz ihren Maibaum von einem einzigartigen „Ansitz“ aus.