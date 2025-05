„SS zieht ab“: Als die Steiermark befreit wurde

80 Jahre Kriegsende in der Steiermark: Auf der Röthelbrücke in Liezen trafen Amerikaner und Sowjets aufeinander, die Bevölkerung kam unter US-Besatzung. In der Landeshauptstadt Graz hingegen rückten die Sowjets ein. Zeitzeugen hinterließen der Nachwelt ihre Erfahrungen der letzten Kriegstage.