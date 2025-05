Vom bewegenden Abschied bis zum schwungvollen Tanz

Gleich zu Beginn wurde es am Seniorentag, der mit neuem Programm aufgepeppt wurde, sehr emotional: Walter Witzany, langjähriger Moderator und ORF-Legende, wurde in einem würdevollen Moment verabschiedet. Viele Gäste hatten Tränen in den Augen, als der 82-Jährige, begleitet von seiner Cecilia, mit bewegenden Worten Abschied nahm: „Für mich war der Urfahranermarkt nie eine Arbeit, sondern immer eine Herzensangelegenheit.“