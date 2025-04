Blackout: Jeder Zweite bunkert laut Umfrage Essen

Das Thema Blackout ist seit dem XXL-Ausfall in Spanien in aller Munde. Die Blaulichtorganisationen in OÖ sind auf einen solchen Krisenfall, wie berichtet, vorbereitet. So verfügen etwa alle 86 Dienststellen des Roten Kreuzes im Bundesland über Notstromaggregate. Und privat? Da wird zumindest Nahrhaftes gebunkert.