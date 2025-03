Wie Sie Ihr Heimnetz mit einem Gast-WLAN absichern

Eine der Standardvorgaben in einem privat genutzten WLAN ist, dass verbundene Geräte untereinander kommunizieren dürfen. So lässt sich ein Druckauftrag vom Laptop oder Smartphone an den WLAN-Drucker senden, Videos und Musik vom Tablet am Smart-TV abspielen oder auf freigegebene Netzwerkordner zugreifen. Loggen sich Gäste ins Heimnetz ein, bekommen diese ebenfalls Zugang zu allen vernetzten Geräten – und somit unter Umständen auch zu privaten und sensiblen Daten. Viel schlimmer noch: Ist ein Gäste-Laptop oder -Smartphone mit Schadsoftware infiziert, kann sich die Malware im Heimnetz verbreiten. Mit der Fritzbox-Funktion „Gastzugang“ werden solche Risiken aus dem Weg geräumt, indem man ein separates WLAN-Netzwerk für die Gäste einrichtet. Krone+ zeigt Ihnen, wie das geht.