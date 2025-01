Gutachten stellt Brüder-Trio einen Freibrief aus

„Ich bin sehr enttäuscht, weil durch ein Gutachten die ganze Gesellschaft in Geiselhaft genommen wird.“ Peter Heidlmair, Geschäftsführer der gleichnamigen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, ist stocksauer. In der Wohngruppe in Pasching in Oberösterreich wird im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Amstetten ein 13-jähriger Slowake betreut, der mit seinen beiden Brüdern (14 und 17) seit Monaten bundesweit kriminellen Blödsinn macht.