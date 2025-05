Polsterbrand in Caritas-Wohnheim in OÖ

Zum Glück schlug die Brandmeldeanlage an und die beiden Betreuer reagierten sofort und richtig: In einer Betreuungseinrichtung in Pram (OÖ) war kurz nach Mitternacht der Polster eines Bewohners (62) in Brand geraten. Der Mann und ein Betreuer kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.