Schuldirektor Klar: „Es ist arabischer geworden“

Kopftuchverbot bis 14 Jahre

Wie es nun um das Thema Verhüllungen und das Kopftuch im Schulalltag stehe? Klar: „Man sieht ja auch auf den Straßen, dass das Kopftuch in die Volksschule einkehrt. Ich hatte noch nie so viele kopftuchtragende Mädchen und auch Mädchen mit Abaya und Hijab wie heuer in den ersten Klassen. Das nimmt von Jahr zu Jahr an Fahrt auf. Vor allem auch der Hijab und die Abaya, also nicht nur Haare verdecken, sondern so einen Umhang: Das ist ein politisches Statement und keine Glaubensfrage.“ In den Klassen existiert kein Völkergemisch, sondern eine islamisch einheitliche, homogene Gruppe. Klar: „Und da muss man etwas tun. Ich glaube, es braucht ein Kopftuchverbot an den Schulen, mindestens bis 14.“