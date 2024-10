Schuldirektor fordert Islam-Ausbildung für Lehrer

„Lehrer und Lehrerinnen sind oft nicht ausreichend auf den Umgang mit Schülern aus verschiedenen Kulturen und Religionen vorbereitet, insbesondere was den Islam betrifft“, so Christian Klar, Schuldirektor einer Neuen Mittelschule in Wien-Floridsdorf im Interview mit krone.tv. Sein Vorschlag: „Der Islam sollte unbedingt in der Lehrerausbildung verankert werden.“