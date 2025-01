Noch kein zweiter Durchgang nach Nationenwechsel

Techniker Richard Leitgeb startet am morgigen Sonntag beim Slalom in Wengen, danach in Kitzbühel und Schladming. Bisher gab‘s in seiner Comeback-Saison im Weltcup, die er ja auf eigene Faust unter ungarischer Flagge bestreitet, in sechs Rennen keinen zweiten Lauf. In Saalbach hat er das WM-Ticket allerdings schon fix in der Tasche.