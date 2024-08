Kärntner Skifahrer startet für Ungarn im Weltcup

15.000 Euro als Crowdfunding-Ziel

Jetzt gibt’s also das große Comeback auf der Piste. Was ihm noch fehlt, ist Geld. Daher hat er eine Crowdfunding-Kampagne im Internet ins Leben gerufen, um für die Weltcup-Saison Geld zu lukrieren. In nur einem Tag gab es bereits 5958 € an Spenden – das Ziel ist mit 15.000 € aber noch höher angesetzt. Das große Ziel ist aber klar: „Die Heim-WM in Saalbach im Februar 2025.“