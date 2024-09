Kärntner Skifahrer verbessert sich um 1293 Plätze!

„Habe in Ungarn weniger Druck als beim ÖSV“

In den letzten drei Jahren schloss er sein Lehramtsstudium (Sport & Geografie) ab, war zudem als Skilehrer tätig. Als junger Athlet hatte er es ja trotz sieben Weltcup-Starts nie in den ÖSV-Kader geschafft – obwohl er 2019 sogar sechstbester Slalomfahrer in Österreich war. „Der Druck im ÖSV ist schon immer extrem groß. In Ungarn bin ich jetzt der Beste, muss nicht um meinen Platz kämpfen“, erklärt Leitgeb, der so auch für die „Heim“-WM in Saalbach keine interne Konkurrenz hat.