„Liebe“ zu Mädchen endete für Betreuer vor Gericht

An unbedingter Haftstrafe vorbeigeschrammt

„Es ist moralisch sicherlich verwerflich, aber fraglich, ob strafbar“, meinte der Verteidiger des Familienvaters, dessen Ehe aufgrund der ganzen Sache in die Brüche ging. Der Richter sah am Ende des Prozesses, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, einen Missbrauch des Autoritätsverhältnisses.