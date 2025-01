Blau-Schwarz: Stocker will Kickl-Angebot annehmen

Die erste blau-schwarze Bundesregierung steht ante portas. Nachdem der blaue Parteichef Herbert Kickl am Dienstag grünes Licht für die Verhandlungen mit der ÖVP gegeben hatte, äußerte sich ÖVP-Chef Christian Stocker nun in einem ersten Statement. Stocker erklärte am Mittwoch, mit Kickl reden zu wollen, bekannte sich aber klar zur EU und dem Kampf gegen den Nationalsozialismus.