„Nur Liebsein geht nicht“: Zölle kosten Milliarden

Drei Staatschefs, drei Gespräche, eine Botschaft: Europa muss mehr aus sich machen – so die Bilanz von Kanzler Christian Stocker. Am Freitag beendete er seine Tour durch Europa. Im Fokus die US-Zölle. Sie würden uns „national zurückwerfen“, so Stocker und das Bruttoinlandsprodukt um bis zu zwei Milliarden senken.