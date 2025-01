Van der Bellens Tschick-Bruder Schallenberg

Als Sebastian Kurz als Kanzler abtreten musste, mitten in der damals wiederaufgeflammten Corona-Krise, übernahm Schallenberg. In einem „Krone“-Doppelinterview gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler im November 2021 stieß er recht undiplomatisch gegenüber Impfverweigerern manche Warnungen, die mitunter als Drohungen aufgefasst wurden, aus. Auch der Beschluss der Impfpflicht, die letztlich nie vollzogen wurde, fällt in seine kurze Amtszeit.