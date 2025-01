ÖVP-Politiker plädiert für Minderheitsregierung

Kickl lädt ÖVP zu Gesprächen ein

Kickl streckte am Dienstagnachmittag in einem Statement der ÖVP gegenüber die Hand aus. Er werde den Parteigremien empfehlen, Verhandlungen mit der Volkspartei aufzunehmen. Man werde dann rasch Klarheit brauchen, ob eine Koalition möglich sei. Dafür werde es Änderungen in der ÖVP und Geschlossenheit brauchen: „Wenn das nicht gewährleistet ist, dann war es das schon wieder.“ Die FPÖ sei für Neuwahlen gerüstet, so Kickl.