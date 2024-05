Sky Shield: Tanner hat in Brüssel unterschrieben

Österreich ist nun auch offiziell der Luftabwehr-Initiative Sky Shield beigetreten. Am Dienstag unterzeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Brüssel eine entsprechende Erklärung mit Deutschland. Die Initiative ist eine Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und will einen stärkeren Luftverteidigungsschirm über Europa spannen.