Schallenberg beerbt Nehammer als Bundeskanzler

Bundeskanzler will künftig schweigen

Nehammer betonte zuletzt in seinem Podcast, dass es sein Ziel gewesen sei, Kickl als Kanzler zu verhindern. „Weil ich immer der Überzeugung und der Haltung war, dass das durch sein Amtsverständnis, wie er Politik lebt, nicht gut ist für unser Land“. Dies sei ihm durch das Scheitern der Koalitionsverhandlungen nicht gelungen, das habe „vielerlei Gründe“. „Aber gerade dann ist es wichtig, finde ich, wenn das dann eben so eintritt, dann auch den Menschen zu zeigen, nach wie vor zu zeigen, dass das, was ich vorher gesagt habe, auch nachher einhalte.“