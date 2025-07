18-Jähriger plante Anschläge in Österreich: Haft

Polizei und Justiz in der Steiermark nahmen einen 18-Jährigen fest. Der Steirer mit mazedonischen Wurzeln steht im Verdacht, Anschlagspläne auf die westliche Gesellschaft geplant zu haben. Der Jugendliche befindet sich in Leoben in Haft. Erst am Montag wurde einem 15-jährigen IS-Fan der Prozess in Wien gemacht.