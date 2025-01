FPÖ-Gremien treffen sich für weiteren Fahrplan

Die FPÖ berät am Dienstag den Fahrplan für mögliche Koalitionsgespräche. Am Abend kommen die Parteigremien zusammen, bereits am Nachmittag ist ein öffentliches Statement von Parteiobmann Herbert Kickl geplant. Danach will sie auch die ÖVP zu Wort melden, die jetzt offen für Gespräche ist.