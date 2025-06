Dankbare Fragen für Edtstadler im Landtag

Sie verwies auf den Masterplan 2030 und darauf, dass in Salzburg schon sehr viel passiert sei. Während die KPÖ Plus zum Thema Wohnen und Kinderarmut fragte, hatte die SPÖ für Edtstadler dankbare Fragen. Es ging um den Umgang der künftigen Landeshauptfrau mit der Opposition. Diese will Edtstadler einbinden. Auf die Frage zu Frauen in Spitzenpositionen sagte die angehende Landes-Chefin, dass sie ein lebendiges Vorbild sein wolle.