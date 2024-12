Oh du fröhliche! So viel Sex darf es zum Fest sein

Haben Sie schon einmal Erotik zu Weihnachten verschenkt? Klingeln bei Ihnen die Glocken auch nie süßer als am Heiligen Abend? Oder versinkt Ihre Lust ausgerechnet zur kuscheligsten Zeit des Jahres im hektischen Treiben? Egal wie – es ist in Ordnung, weiß Sexualtherapeutin Daniela Hameder: „Es gibt weder ein Verbot noch die Pflicht, am Heiligen Abend Sex zu haben.“