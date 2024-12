„Ich weiß nicht, wo wir ohne die WM stehen würden“

Sportlich spielte am ersten Tag des Weltcups der Nordischen Kombinierer in der Ramsau der Wintereinbruch den Spielverderber. Ein heißes Thema bleibt am Fuße des Dachsteins allerdings die WM-Vergabe für das Jahr 2031. Die „Steirerkrone“ hörte sich in der 3000-Seelen-Gemeinde, die unbedingt wieder WM-Ort sein will, um.