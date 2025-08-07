Rauchsäule steigt von Recyclingbetrieb auf

Im Recyclingbetrieb „Loacker“ in Götzis ist am Donnerstag gegen Mittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer dürfte in der Papierhalle des Abfallwirtschaftszentrums entstanden sein. Derzeit brenne lediglich Papier ohne chemische Zusatzstoffe, erklärte die Polizei in einer Mitteilung gegen 14 Uhr, dennoch werde die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden Götzis, Koblach, Altach und Mäder gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.