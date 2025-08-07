Rauchsäule steigt von Recyclingbetrieb auf

Einsatz für die Florianijünger beim Recyclingunternehmen „Loacker“ in Götzis (Vorarlberg). Dort geriet das Papier in einer Lagerhalle in Brand. Die Anrainer wurden angewiesen, sich nicht zu lange im Freien aufzuhalten.
Im Recyclingbetrieb „Loacker“ in Götzis ist am Donnerstag gegen Mittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer dürfte in der Papierhalle des Abfallwirtschaftszentrums entstanden sein. Derzeit brenne lediglich Papier ohne chemische Zusatzstoffe, erklärte die Polizei in einer Mitteilung gegen 14 Uhr, dennoch werde die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden Götzis, Koblach, Altach und Mäder gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Fenster geschlossen halten
Der Aufenthalt im Freien sollte auf eine kurze Dauer beschränkt werden, hieß es. Die Rauchwolke war weithin im Rheintal sichtbar. Die Landesstraße 203, die am Recyclingbetrieb vorbeiführt, wurde wegen der Brandbekämpfungsmaßnahmen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.
Kommentare
