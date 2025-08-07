Gerangel um Rapid-Schal endet mit Nasenbeinbruch

Sturm-Fans erzählen andere Version

„Da war eine Gruppe von Rapid-Fans, die sich aufgeführt haben. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen zumindest den Schal einstecken, weil wenn da die Falschen kommen, ist er weg“, erklärt der 27-jährige Zweitangeklagte und will damit verdeutlichen, dass er und sein Kollege nicht auf Krawall aus gewesen seien. Der Schal sei der Frau nur lose um den Hals gehangen und er habe ihn lediglich heruntergezogen. „Dann habe ich ihn einfach unter ein Auto geschmissen, der war mir ja egal.“