Sicherheitsbranche ohne Kontrolle? Experte warnt

Was heißt eigentlich „zuverlässig“?

„Es geht nicht nur um Vorstrafen. Es geht um tiefergehende Überprüfungen durch den Verfassungsschutz - etwa auf Kontakte zu extremistischen Gruppen“, warnt Datzer. Bei der Zuverlässigkeit gehe es etwa um das Ergebnis einer behördlichen Sicherheitsüberprüfung. Unternehmen wären gesetzlich verpflichtet, diese Prüfungen zu beantragen. Doch das passiere oft einfach nicht. Ein gefährliches Versäumnis, das im Ernstfall fatale Folgen für die öffentliche Sicherheit haben kann.