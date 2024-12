Winter als Spielverderber – Riiber erster Sieger

So war die WM-Bewerbung 2031 das heißeste Thema. Das Team rund um OK-Chef Alois Stadlober will die WM in die Ramsau holen. Auch, weil es dringend Adaptierungen (etwa bei der Schanze) braucht, um auch in Zukunft als Weltcup-Ort zu fungieren. Eine WM könnte eine Initialzündung sein. So wie jene 1999. Der ÖSV steht hinter der Bewerbung, die bis Mai beim FIS-Kongress abgegeben werden muss.