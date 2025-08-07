Venier-Rücktritt: Das sagt ÖSV-Chefcoach Assinger

Heftige Kritik sorgte für Aufsehen

Der Zwist der beiden hatte für Aufsehen im Ski-Zirkus gesorgt. Venier meinte Anfang Anpril gegenüber der „Krone“: „Die Richtlinien, die Roland Assinger vorgibt, sind oft schwer nachzuvollziehen und nicht mehr zeitgemäß.“ Die Zukunft machte die Tirolerin damals auch von der Personalie Assinger abhängig, sagte: „Das wird sicher auch meine Entscheidung beeinflussen – denn so verliert man die Freude am Sport.“