Venier-Rücktritt: Das sagt ÖSV-Chefcoach Assinger

Nach dem Rücktritt von Weltmeisterin Stephanie Venier hat sich auch Roland Assinger zu Wort gemeldet. Der ÖSV-Cheftrainer gab per Aussendung an, dass er sich nach Missverständnissen in der Kommunikation mit Venier konstruktiv ausgetauscht habe und sie in gutem Einvernehmen auseinandergegangen seien.
„Stephanie hat mich stets mit ihren sportlichen Erfolgen beeindruckt“, betont Assinger. Es sei bedauerlich, eine Siegläuferin wie sie zu verlieren. „Der Entschluss ist aber sicher wohlüberlegt und zu respektieren.“
Heftige Kritik sorgte für Aufsehen
Der Zwist der beiden hatte für Aufsehen im Ski-Zirkus gesorgt. Venier meinte Anfang Anpril gegenüber der „Krone“: „Die Richtlinien, die Roland Assinger vorgibt, sind oft schwer nachzuvollziehen und nicht mehr zeitgemäß.“ Die Zukunft machte die Tirolerin damals auch von der Personalie Assinger abhängig, sagte: „Das wird sicher auch meine Entscheidung beeinflussen – denn so verliert man die Freude am Sport.“
Der Verband hielt schließlich an „Asso“ fest, Venier zog die Konsequenzen und verabschiedet sich in die Ski-Pension.
Kommentare
