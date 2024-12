„Es herrschen nicht Freude und eitel Sonnenschein“

„Krone“: Was hat sich wirklich am „schwarzen Montag“ in der steirischen ÖVP abgespielt?

Manuela Khom: Ich hab‘ das Gefühl, dass sich medial mehr abgespielt hat als innerhalb der Partei. Von der Partei hat es einen klaren Auftrag für Christopher Drexler gegeben, nämlich die Regierungsverhandlungen zu führen. Das hat er gemacht und danach für sich entschieden, dass er die Verantwortung trägt. Und so hat er mich vorgeschlagen.