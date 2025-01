Norbert Hofer: „Bei uns zuhause bin ich der Esel!“

Norbert Hofer tritt bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner 2025 als Spitzenkandidat für die FPÖ an. Die „Krone“ besuchte ihn daheim in Pinkafeld und sprach mit ihm über Mauern, die Lust auf Streiche, seine „New Age“-Vergangenheit, sein Faible für NLP und sein Gfrett mit den Haustieren.