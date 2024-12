Nachfrage nach Kohle erreicht Rekordniveau

Unterschiede zwischen Industrie- und Schwellenländern

Bei der Entwicklung der Kohlenachfrage kommt es weiterhin zu großen Unterschieden zwischen Industrie- und Schwellenländern. Während die Nachfrage in der EU in diesem Jahr um zwölf Prozent und in den USA um fünf Prozent sinkt, legt sie in China um ein Prozent und in Indien um fünf Prozent zu. Auch Indonesien und Vietnam werden in diesem Zusammenhang angeführt.