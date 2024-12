Schaffen Deutsche Gas-Aufschlag nun endlich ab?

Deutschland hatte ein Ende der Umlage zum Jahreswechsel bereits angekündigt – mit dem Ende der Ampelkoalition in Berlin hängt die entsprechende Gesetzesänderung aber in der Schwebe. Das deutsche Wirtschaftsministerium in Berlin zählt den Wegfall der Erhebung der Gasspeicherumlage an Grenzübergangspunkten zu den dringenden Gesetzesvorhaben, die noch vor der Bundestagswahl Ende Februar verabschiedet werden sollten.