Energieerzeugung: Öl, Gas und Kohle dominieren

Einen Rekordanstieg verzeichnete das Energieministerium bei der Photovoltaik. Während der Anteil der Wasserkraft tendenziell reicht rückläufig ist, steigt jener der Biomasse, verweist das Ministerium auf den jährlichen „Statistikbericht „Energie in Österreich – Zahlen, Daten, Fakten“. Elf Prozent des Energieverbrauchs in Österreich wurden demnach im Vorjahr aus Wasserkraft gedeckt. 2,2 Prozent stammten aus Windkraft, 1,6 Prozent aus Photovoltaik, 2,4 Prozent aus Umgebungswärme und 2,1 Prozent aus brennbaren Abfällen – zusammen ungefähr so viel wie Kohle mit 7,7 Prozent. Den Löwenanteil stellen noch immer Öl (35,7 Prozent) und Erdgas (18,5 Prozent).