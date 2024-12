AMG G63: Die schärfste G-Klasse aller Zeiten!

Elektrische G-Klasse mit einem Hauch AMG

Was lustig ist: In der elektrischen G-Klasse klingt das Starten fast genauso. Der Druck auf den Knopf löst ein derart sonores Bellen aus, dass ich mich nochmal vergewissern musste, ob wirklich EQG drin ist, wo ich geglaubt habe, dass EQG draufsteht. Das war bei den Testfahrten für die World Car Awards in der Nähe von Los Angeles, wo ich die Gelegenheit für ein erstes Kennenlernen hatte. Aber das nur am Rande. Zurück zum G63.