Nach Zwist mit Ryanair: Flugabgabe auf Prüfstand

Vor allem die Überflugszahlen steigen stark an

Am Dienstag wurde gefeiert, und zwar das 20-Jahr-Jubiläum des Towers am Wiener Flughafen. Mit seinen 109 Meter Höhe ist der Tower der höchste Europas. Doch nicht nur wegen seiner Höhe ist er auffällig. Aus dem richtigen Winkel betrachtet wirkt er aufgrund des besonderen Designs außerdem so, als stünde er schief. Von hier aus sorgen die Mitarbeiter der Austro Control und des Flughafens für einen sicheren, effizienten und pünktlichen Ablauf des Flugverkehrs.