Minister offen dafür

Nach Zwist mit Ryanair: Flugabgabe auf Prüfstand

Wien
16.12.2025 16:13
(Bild: Krone KREATIV/APA/dpa/Georg Wendt, APA/ROLAND SCHLAGER)

Zum 20. Geburtstag des Towers am Flughafen Wien-Schwechat sieht  Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) den Standort gestärkt und zeigt sich gesprächsbereit bei der von Billig-Airlines scharf kritisierten staatlichen Flugabgabe.

Die Zeiten für den Flughafen Wien-Schwechat waren schon einmal leichter. Wizz Air verlässt den Standort bis März 2026 komplett, Ryanair kürzt das Angebot um gleich fünf Flugzeuge: Wegen der „exorbitanten Luftverkehrssteuer in Höhe von zwölf Euro“ pro Passagier sowie den „überhöhten Flughafengebühren in Wien“. Auch Platzhirsch Austrian Airlines reduziert die Flotte um zehn Flieger.

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) mit den Austro-Control-Chefs Elisabeth Landrichter und ...
Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) mit den Austro-Control-Chefs Elisabeth Landrichter und Philipp Piber. Zum 20. Geburtstag gab es eine eigene „Tower-Torte"

Für Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) aber kein Grund zur Sorge. „Man muss sich den Stärken des Standorts bewusst sein.“ Dann lässt er im Gespräch mit der „Krone“ doch mit einer Aussage aufhorchen: „Im ersten Quartal 2026 möchte ich eine Evaluierung in meinem Ministerium vornehmen, um notwendige Anpassungen mitzutragen.“ Das heißt: Die staatliche Flugabgabe kommt auf den Prüfstand. Als Entgegenkommen auf die Erpressungsversuche von Ryanair-Chef Michael O‘Leary soll das allerdings nicht gedeutet werden.

Verkehrsminister Peter Hanke war auf Betriebsbesuch am Tower am Flughafen Wien-Schwechat. Hier ...
Verkehrsminister Peter Hanke war auf Betriebsbesuch am Tower am Flughafen Wien-Schwechat. Hier mit Austro Control-Mitarbeiterin Jenny Hawkins
Der Vormonat war der passagierstärkste November in der Geschichte des Flughafen Wien. 2,4 ...
Der Vormonat war der passagierstärkste November in der Geschichte des Flughafen Wien. 2,4 Millionen Reisende nutzten den Standort, das ist ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Vor allem die Überflugszahlen steigen stark an
Am Dienstag wurde gefeiert, und zwar das 20-Jahr-Jubiläum des Towers am Wiener Flughafen. Mit seinen 109 Meter Höhe ist der Tower der höchste Europas. Doch nicht nur wegen seiner Höhe ist er auffällig. Aus dem richtigen Winkel betrachtet wirkt er aufgrund des besonderen Designs außerdem so, als stünde er schief. Von hier aus sorgen die Mitarbeiter der Austro Control und des Flughafens für einen sicheren, effizienten und pünktlichen Ablauf des Flugverkehrs.

Mit Erfolg: Aktuell ist der Vienna International Airport in der Kategorie (+30 Millionen Passagiere) Europas pünktlichster Flughafen. Gibt es einmal Verspätungen, dann sind diese zu 90 Prozent wetterbedingt. 190 Destinationen in 67 Ländern werden von hier aus angeflogen. Fünf Millionen Starts und Landungen wurden seit dem Jahr 2005 abgewickelt. Und die Zahlen und damit auch die Arbeit für die Flugsicherung steigen weiter.

Heuer gab es bis November bereits um zwölf Prozent mehr Überflüge. Immer mehr Kriegsherde machen das Geschäft nicht leichter. Die Flugbereiche werden enger. Das heißt, es entstehen neue Flugrouten. Der Vormonat war jedenfalls der passagierstärkste November in der Geschichte des Flughafens Wien. 2,4 Millionen Reisende nutzten den Standort, das ist ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Peter Hanke
WienEuropa
SPÖRyanairAustrian AirlinesWizz AirFlughafen Wien
Verkehrsminister
