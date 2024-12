Pierer dürfte Mehrheit an Luxusmarke abstoßen

Offener Brief von MV Agusta an Kunden

MV Agusta selbst wandte sich vor wenigen Tagen in einem offenen Brief an seine Kunden und Fans. Botschaft: Man arbeite derzeit an einer Organisationsstruktur, die sicherstellt, dass MV Agusta weiter wachsen kann. Alle Motorräder werden in Varese/Italien produziert werden. Die Ersatzteile für die Maschinen seien in Logistikzentren in Österreich, Nordamerika, und Japan.