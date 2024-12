Nach Pleite: KTM wirft Angel nach Investoren aus

Weil die Lager voll sind, wurde die Produktion gestoppt. Am Freitag, 13. Dezember, wurde zum vorerst letzten Mal produziert, jetzt ist man in der vorzeitigen Weihnachtspause, für Jänner und Februar verordnete man sich einen kompletten Stillstand in der Motorrad-Montage. Kein Wunder: Rund 130.000 Motorräder sollen auf Lager liegen, das gab KTM selbst im Zuge der Sanierungsanträge bekannt.