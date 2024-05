Pierer lässt bei Luxusmarke jetzt zusammenräumen

Mehr als 217.000 Bikes in Mattighofen, etwa 6000 in Varese

Die Italiener haben bei weitem nicht die Taktzahl, wie man sie aus anderen Werken kennt: Bis zu 6000 Motorräder entstanden zuletzt pro Jahr in Varese. Zum Vergleich: In Mattighofen liefen 2023 mehr als 217.000 Bikes vom Band.