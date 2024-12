„Pierer soll mit seinem Geld Mitarbeiter bezahlen“

Kritik nicht nur wegen Dividendenauszahlungen

Die Kritik an Stefan Pierer, der als einer der vermögendsten Österreicher gilt, will nicht verstummen – nicht nur wegen der Dividendenauszahlungen, die in den letzten Jahren passierten. Was sich Stangl vom KTM-Eigentümer erwartet? „Pierer soll mit seinem Geld die Mitarbeiter bezahlen. Er soll sein Geld in ein Kuvert stecken und zu jedem heimfahren, ihm das Geld geben, damit er sich ein Weihnachtsessen kaufen kann.“