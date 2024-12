Meloni tritt als EKR-Präsidentin zurück

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni tritt als Präsidentin der EU-Parlamentsfraktion Europäische Konservative und Reformer (EKR) zurück. Das gab sie am Sonntag in Rom bekannt. Die Politikerin hatte den Posten seit 2020 inne und will nun den ehemaligen polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki unterstützen.