Doktrin nicht mehr passend, aber Vorsicht geboten

„Darin liegt der Schlüssel“

„Man war ja nicht so gezwungen, an Koalitionen zu basteln, um die 50 Prozent zusammenzubringen“, sagt er. Auf die Frage, ob er nun für eine Zusammenarbeit der SPÖ mit der FPÖ sei, erklärt der 87-Jährige: „Ich persönlich habe das nicht zu entscheiden, aber ich würde in jedem Fall vorsichtig sein, (...) selbst wenn die Ausgangslage von 1986 nicht zutrifft.“ Der Schlüssel liege nämlich darin, „die politische Arbeit so voranzutreiben, dass man solche Koalitionen nicht braucht, um Mehrheiten zu bekommen“.