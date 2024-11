Nach 38 Jahren: Fällt Vranitzky-Doktrin der SPÖ?

Babler nun noch stärker unter Druck

Die lauten Rufe nach einer roten Annäherung in Richtung FPÖ bringen SPÖ-Bundeschef Andreas Babler unter Druck. Im Nationalratswahlkampf zeigte er immer wieder eine starke Kante gegenüber den Freiheitlichen. Als Repräsentant des linken Flügels in der SPÖ schloss er eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Bundesebene aus ideologischen Gründen aus. Auch hinsichtlich eines möglichen blau-roten Bündnisses in der Steiermark wäre er „nicht glücklich“, er würde aber auch nicht intervenieren. Denn er habe kein Durchgriffsrecht, wie er in dieser Woche betonte. So werde er „die politische Willensbildung zur Kenntnis nehmen“. Dennoch ist es aktuell schwer vorstellbar, dass die Vranitzky-Doktrin unter Babler offiziell ausgelöst wird.