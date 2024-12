Strafen für Eltern integrationsunwilliger Schüler

Kommt der Zuckerl-Pakt, oder werden die Karten im Koalitionspoker am Ende des Superwahljahrs noch einmal neu gemischt? Nachdem sich die NEOS über das Wochenende zu einer Klausur zurückziehen und ÖVP wie SPÖ am Montag mit dem Parteivorstand bzw. -präsidium beraten werden, soll die Entscheidung im Laufe der Woche endgültig fallen – und nur noch weiterverhandelt werden, wenn ein gemeinsames Ende in Sicht ist.