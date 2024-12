Was Simone Lugner nach dem Parkett-Showdown plant

Die Zeiten, in denen sich Simone Lugner in der Führungsriege eines Baumarkts einreiht, sind längst vorbei. Momentan in aller Munde als Kandidatin beim ORF-Quotenhit „Dancing Stars“ trafen wir die Witwe des beliebten Baulöwen im Shoppingcenter Q19 zum Interview. Gut Aiderbichl – ein Ort, an dem sie und Richard gerne waren – empfing zu dieser Zeit keine Besucher und „die Lugner-City eignet sich ja leider nicht mehr als Treffpunkt“, erklärte sie ihre Wahl der Adresse.