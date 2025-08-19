Junge wollen gute Balance aus Arbeit und Freizeit

„Leben im Kloster war für Nonnen nicht vertretbar“
Von der älteren Generation könnten die jungen Salzburger vor allem lernen, ihr Leben mehr zu genießen – sagen sie selbst. Denn überarbeitete „Boomer“ sind ein oft abschreckendes Beispiel. Dabei gehe es den Jungen weniger um die Frage nach Teilzeit- oder Vollzeitarbeit, sondern mehr um die Abwechslung. Lange Arbeitszeiten schrecken sie hier aber nicht ab.
Österreich als Teilzeitparadies? Während auf Bundesebene die Wogen hochgehen, bestätigen Zahlen der Agenda Austria, dass Teilzeit auch für Menschen ohne Betreuungspflichten attraktiv zu sein scheint. So arbeiten 29 Prozent der 25- bis 34-jährigen Frauen ohne Kinder in Teilzeit. Bei den Männern sind es immerhin noch 18 Prozent. Doch was sagen junge Menschen in Salzburg zu diesem Thema?
