Junge wollen gute Balance aus Arbeit und Freizeit

Von der älteren Generation könnten die jungen Salzburger vor allem lernen, ihr Leben mehr zu genießen – sagen sie selbst. Denn überarbeitete „Boomer“ sind ein oft abschreckendes Beispiel. Dabei gehe es den Jungen weniger um die Frage nach Teilzeit- oder Vollzeitarbeit, sondern mehr um die Abwechslung. Lange Arbeitszeiten schrecken sie hier aber nicht ab.